الميركاتو الصيفي | مدافع اشبيلية يدخل خطط برشلونة المستقبلية!

تضع إدارة برشلونة عينها على مدافع فريق اشبيلية، الفرنسي “جيوليس كوندي” كهدف لتعزيز خط الدفاع في المستقبل القريب.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن نادي برشلونة يستهدف المدافع الفرنسي لكن للمستقبل القريب وسيحاول التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021 وليس هذا الصيف.

ويضيف التقرير أن المدير الفني للفريق رونالد كومان يعتمد على لاعبيه في مركز الدفاع “جيرارد بيكيه” والفرنسي الآخر “كليمنت لونجليت” كما يستهدف البلوجرانا التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي “اريك جارسيا” خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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ويصعب أيضاً التعاقد مع جيوليس كوندي هذا الصيف نظراً لقيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 75 مليون يورو وكذا إعتماد المدير الفني لاشبيلية “جوليان لوبتيجي” على لاعب بوردو الفرنسي السابق.

وساهم كوندي بأدائه القوي في إنهاء إشبيلية للدوري الاسباني 19-20 في المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا كما ساعد الفريق في التتويج بلقب الدوري الأوروبي 2020 على حساب إنتر ميلانو الإيطالي.

يذكر أن البالغ من العمر 21 عام وقع للنادي الأندلسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي بمبلغ 25 مليون يورو قادماً من بوردو الفرنسي ويرتبط بعقد يبقيه مع اشبيلية لغاية العام 2024.

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