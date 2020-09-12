بوما تخطف توقيع رعاية نجم باريس “نيمار جونيور”

أعلن البرازيلي نيمار السبت تعاقده مع شركة “بوما” الالمانية للتجهيزات الرياضية وذلك بعد اسبوعين من إنهاء عقده مع العملاق الأميركي شركة “نايكي” استمر 15 عامًا.

وكتبت الشركة الألمانية عبر حسابها على تويتر مرحبة بنيمار “أهلاً وسهلاً بك في العائلة”، وأرفقتها بصورة لنجم باريس سان جيرمان من دون أن تحدد مدة أو قيمة العقد.

وبدوره، نشر المهاجم البرازيلي رسالة على مواقع التواصل جاء فيها “كبرت وأنا أشاهد أفلام أساطير كرة القدم مثل (البرازيلي) بيليه و (الهولندي) يوهان كرويف و(البرتغالي) أوزيبيو و(الأرجنتيني دييجو) مارادونا، الذي لعبوا جميعًا مع بوما”.

وأضاف “لهذه الأسباب، وبدءاً من اليوم، أتشرف بالإنضمام إلى العلامة التي ساعدت أكبر آساطير كرة القدم لكي تكون ما هي عليه”.

وتم توقيع العقد الجديد وسط تكتم شديد من اللاعب و”بوما”، ومن دون أن يرشح أي شيء عن مدة أو قيمة العقد.

وكانت تقارير صحافية برازيلية قد اشارت في وقت سابق إلى أن نيمار توصل إلى إتفاق مع الشركة الألمانية، فعنونت قناة “إسبورتي إنتراتيفو” التي يعمل لديها احد الصحافيين الذين كانوا أول من نشر خبر إنتقال النجم البرازيلي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 مقابل صفقة تاريخية بلغت 222 مليون يورو، “نيمار يتفق مع بوما وسيكون الوجه الجديد للعلامة التجارية”.

وتابعت “سيوقع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي عقدا للإنتقال. هذه المرة ليس للإنتقال إلى فريق آخر، ولكن عقدا كراع للتجهيزات الرياضية”، مشددة في الوقت ذاته على أن المعلومات التي نشرتها هي “حصرية” ومؤكدة أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل “في الأيام المقبلة”.

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ولاحقًا، كتب الصحافي رودريغو ماتوس من الموقع الإخباري البرازيلي “يو أو أل” بأنه كان قادراً على “تأكيد” هذا الإتفاق.

وأثيرت التكهنات حول الوجهة المقبلة للمهاجم البرازيلي بعدما وضع نهاية أغسطس الماضي حدا للعقد الذي كان يربطه مع العملاق الأميركي، علمًا أن الآخير كان يرعى نيمار مذ بلغ 13 عامًا، كما أن “نايكي” هي أحد شركاء النادي الباريسي.

وأعلنت “إسبورتي إنتراتيفو” أن “ناي” البالغ 28 عامًا، أفصح عن بعض الآدلة التي تشير إلى عقده المستقبلي، فهو قام عبر صفحته على موقع “إنستجرام” بتتبع شركة “بوما” (بوما فوتبول) وثمانية حسابات أخرى مرتبطة بالعلامة التجارية. كما نشر الخميس صورة مع مباراة سان جيرمان ولنس تم بثها على شاشة التلفزيون، وبجانبها تمثال لـ “بوما”.

تملك بوما في محفظتها المنتخب الإيطالي، المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي بعد الارجنتيني دييجو مارادونا والآسطورة البرازيلي بيليه. لكن مع رقم أعمال بلغ 5,5 مليار يورو في 2019، لا يزال بعيداً عن غريميه نايكي (39,1 مليار يورو) وأديداس (نحو 20 مليار يورو).

ومنذ إعتزال عداء سباقات السرعة الجامايكي أوساين بولت، لم يبق لدى الشركة الألمانية ضمن لائحة سفرائها من يملك هالة نيمار.

في المقابل أكدت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” أن مدة العقد الاخير الموقع بين نيمار و”نايكي” استمر 11 عامًا على أن ينتهي في عام 2022، مقابل 105 ملايين دولار (88 مليون يورو).

أما مجلة “فوربس” التي تعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فصنفت نيمار في المركز السابع بين الأعلى أجراً بين المشاهير في العالم، وقدرت دخله لهذا العام بـ 95,54 مليون دولار، بما في ذلك صفقات الرعاية.