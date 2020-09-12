رياضة | النصر يسيطر على جوائز الدوري السعودي في أغسطس

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر يسيطر على جوائز الدوري السعودي في أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق البرتغالي روي فيتوريا، والمغربي عبدالرزاق حمد الله، والبرازيلي مارسيلو جروهي جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن شهر أغسطس الماضي.

وأقيم في هذا الشهر سبع جولات ابتداء من الجولة 24 وحتى الجولة 30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

ومنحت اللجنة الفنية في الرابطة، جائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، في حين حصد المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر جائزة أفضل لاعب، أما جائزة أفضل حارس فذهبت للبرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد.

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ووفقا لآلية توزيع جوائز الشهر الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي أواخر يوليو الماضي بسبب توقف النشاط الرياضي لأكثر من أربعة أشهر، بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي، فقد ضمت جائزة شهر أغسطس المواجهات السبع الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضم اللجنة الفنية خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.

ويحصل الفائزون على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال لكل فائز.

يذكر أن الرابطة قد أعلنت منذ بداية الموسم الرياضي 2019 / 2020 عن رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس.ش