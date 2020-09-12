رياضة | شوبير ناعيا عزمي مجاهد: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير ناعيا عزمي مجاهد: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامي أحمد شوبير على نعي عزمي مجاهد مدير إدارة العلاقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ونجم الزمالك بعد وفاته صباح اليوم إثر وعكة صحية.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق".

وتابع نجم منتخب مصر والأهلي السابق: "داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".