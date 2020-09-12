رياضة | الأهلي يغري عمرو السولية من أجل تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يغري عمرو السولية من أجل تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خط مفاوضات مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي مع النادي عقب موسمين.

ويرغب الني الأهلي، في استمرار السولية لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بتوصية من لجنة تخطيط الكرة بالنادي، والتي يترأسها محسن صالح، باعتبار اللاعب أحد الأعدمة والركائز الأساسية في الفريق في السنوات المقبلة.

وكلفت لجنة التخطيط مدير التعاقدات، بالتفاوض مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده، على أن يحصل على 11 مليون جنيه سنويًا، ومساواته بلاعبي الفريق الكبار.

ويأتي تمديد عقد السولية ورفع راتبه أسوة بمحمد الشناوي ووليد سليمان في ظل خطة مسؤولو الكرة بالقلعة الحمراء، لتقدير ركائز الفريق الأساسية من الناحية المادية وتحصينهم من العروض الخارجية.