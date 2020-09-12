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رياضة | حرب بين برشلونة وريال مدريد على كوندي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب بين وريال مدريد على كوندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في حرب على ضم نجم دفاع نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل.

 

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن برشلونة يخطط لضم جوليس كوندي نجم دفاع نادي إشبيلية الإسباني بعدما قدم اللاعب عروضًا قوية رفقة النادي الأندلسي في الموسم الماضي وهو نفس هدف .

 

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وانضم كوندي إلى إشبيلية قادما من نادي بوردو الفرنسي في صفقة بلغ قوامها 22 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، وبالفعل قدم عروضا استثنائية في الممتاز.

 

كان كوندي قد كشف نيته في البقاء في صفوف إشبيلية، قائلًا: "سأبقى في الموسم المقبل، وأنا سعيد جدا هنا، وسوف نستمتع بمنافستنا في ، وأنا لا أتطلع إلى الرحيل، لكني سأبقى هنا".

 

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