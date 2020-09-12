رياضة | عاجل.. وفاة عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي منذ قليل، عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة المصري ونجم الزمالك على خلفية وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على نعي عزمي مجاهدا، حيث أصدر بيانا جاء فيه: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الكابتن/ عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذي وافته المنية صباح اليوم".

وتابع: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و»إنا لله وإنا إليه راجعون«.