شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. صالح جمعة قضى ليلته في قسم قصر النيل ومطلوب على ذمة قضيتين أخرتين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قضى صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، ليلته، أمس الجمعة، في قسم قصر النيل، عقب إخلاء سبيله من النيابة بعد أن تعهد لصاحبي السيارتين اللتين تهشمتا بأنه سيتكفل بإصلاحهما.

وكان «جمعة» قد ألقي القبض عليه، صباح الجمعة بعد تصادمه بسيارتي ملاكى في منطقة الزمالك، ليتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقواله في حضور محاميه، إذ أقر بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده، مؤكدًا أنه لم يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة، وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما، ليتم إخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه.

ولم يخرج «جمعة» من القسم، رغم قرار إخلاء سبيله في تلك القضية، إذ بعد الكشف على سجله تم اكتشاف أنه مطلوب على ذمة قضيتين أخرتين، أولهما دهس شاب بسيارته في منطقة الجيزة خلال شهر مارس الماضي، والثانية هي قضية مرفوعة ضده من زوجته.

ومن جانبه، أكد مصدر بالأهلي متابعة النادي لتطورات موقف اللاعب، لافتًا إلى وقوف إدارة القلعة الحمراء معه حتى اللحظة بصفته مقيدًا في صفوف الفريق حتى تتضح الرؤية بالنسبة لموقفه، مع التأكيد على احترام النادي لأحكام القانون.