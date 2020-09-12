شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني لمنتخب مصر ينعي عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام البدري، الفقيد عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق.

وأصدر الجهاز الفني بيانًا جاء نصه: «بمزيد من الحزن والأسي ينعي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري، االكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويجعل مثواه الجنة».

وكان اتحاد الكرة قد نعى «مجاهد»، في بيان، نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك» قال فيه: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم- برئاسة السيد عمرو الجنايني- وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة، الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويتقبله بقبول حسن، ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله وزملاءه وكل مُحِبيه الصبر الجميل، و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».

وكان «مجاهد» إحدى أساطير الكرة الطائرة في نادي الزماك ومنتخب مصر وقارة إفريقيا، إذ تُوِّج مع النادي الأبيض والفراعنة بالعديد من البطولات، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1974.