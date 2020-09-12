شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» ينعي عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عضو المكتب التنفيذي «كاف»، عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال «أبوريدة»، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رحم الله الأخ والصديق طيب القلب، عزمي مجاهد.. اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه واعف عنه، ووسِّع مدخله، وأكرم نزله».

ويُعد «مجاهد» أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر، ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974، وتقلد «مجاهد» العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.