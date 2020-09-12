شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: عزمي مجاهد تُوفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر عن سبب وفاة الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة المصري، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أسطورة الكرة الطائرة بالنادي الأبيض ومنتخب مصر.

وكان «مجاهد» قد وافته المنية، صباح اليوم السبت، فيما أوضحت مصادر أنه تُوفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، إذ قضى أكثر من 15 يومًا بمستشفى العزل في الوقت الذي تدهورت فيه حالته خلال الأيام الماضية.

ونعى اتحاد الكرة «مجاهد»، في بيان، نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك» قال فيه: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم- برئاسة السيد عمرو الجنايني- وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة، الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويتقبله بقبول حسن، ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله وزملاءه وكل مُحِبيه الصبر الجميل، و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».

وكان «مجاهد» إحدى أساطير الكرة الطائرة في نادي الزماك ومنتخب مصر وقارة إفريقيا، إذ تُوِّج مع النادي الأبيض والفراعنة بالعديد من البطولات، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1974.