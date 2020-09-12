شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعيد فتح ملف تدعيم حراسة المرمى بعد ثلاثية الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستقر مسئولو النادى الإسماعيلى على فتح ملف تدعيم حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد حالة التراجع التى ظهر عليها حراس المرمى بالفريق طوال الموسم والتى كان أخرها مباراة الاهلى، وتنوى لجنة التعاقدات بالدراويش فتح باب التفاوض مع أكثر من حارس مرمى بالدوري الممتاز تمهيداً لإختيار أفضلهم للتعاقد معه لسد العجز فى هذا المركز.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ، ضمن منافسات الجولة 26 على ملعب برج العرب ، وتوقف رصيد الدراويش عند النقطة 30 ليتراجع إلى المركز العاشر بفارق الأهداف عن الانتاج الحربي التاسع ، فيما رفع الأهلى رصيده إلى 71 نقطة ، استغل أليو بادجي خطأ في التمرير إلى الحارس في الدقيقة الثانية لينقض على الكرة وينفرد لكنه تعرض لعرقلة من الحارس ليحصل على ركلة جزاء ليتصدى علي معلول لتنفيذها ويتقدم الأحمر بهدف مبكر ، وشهدت الدقيقة 65 هدفاً عن طريق السنغالي أليو بادجي بعد تمريرة من أحمد الشيخ على حدود منطقة الجزاء ليسدد مهاجم الأهلي كرة قوية بيسراه مرت إلى الشباك وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد عرضية من وليد سليمان من ركلة ثابتة من الجهة اليمنى سقطت من يد الحارس محمد مجدي ليتابعها لاعب الأهلي إلى الشباك.

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وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

فى سياق أخر، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن فريقه تنتظره مواجهات من العيار الثقيل فى مسابقة الدورى أمام كبار المسابقة، مشدداً على أن أحمد العجوز نجح فى استثارة دوافع اللاعبين بمحاضرة قوية فى بداية قدومه، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل فريق يمر بكبوة، السلحدار وأبو جريشة وجوميز اشتغلوا وتعبوا ولكن واجهنا سوء حظ غريب وتراجع كبير فى النتائج، ولكن العجوز اجتمع مع اللاعبين وقالهم فى أول مران أنتو اللى مقصرين مش الأجهزة الفنية ولازم تفوقوا، مش هنسمح لأى حد يمرمط اسم الإسماعيلى فى الأرض، العيب فيكو أنتو مش فى الأجهزة الفنية وفعلا اللاعبين تأثروا بكلام أحمد العجوز وحاولوا استعادة الثقة والشعور بالمسئولية "

وتابع سعفان الصغير، "لدينا مباريات صعبة للغاية مع الزمالك وبيراميدز والمقاولون والطلائع، وهى مواجهات من العيار الثقيل، نحن نمتلك فريقا قويا ولاعبين متميزين كانت تنقصهم الثقة فقط"، وأضاف مدرب حراس الإسماعيلى، "كل الأهداف التى سكنت شباك الدراويش مسئولية كل الفريق، وليس الحراس فقط، أخطاء صغيرة ولكنها مؤثرة لازم يتعلموا منها حتى لاتتكرر".