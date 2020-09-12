شكرا لقرائتكم العامرى فاروق والحضرى ومحمد إبراهيم ينعون رحيل عزمى مجاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى على نعى عزمى مجاهد الذى وافته المنية صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا اللعين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، كتب العامرى فاروق على صفحته :" البقاء لله كابتن عزمى مجاهد .. اللهم أرحمه و أغفر له و أرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب القلب الطيب و الراجل الجدع .

كما حرص كلا من عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق و محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق و مصر المقاصة الحالى على نعى رحيل عزمى مجاهد عن عالمنا.

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كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .