شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة وجهاز منتخب مصر ينعون رحيل عزمي مجاهد نجم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، وقال أبوريدة في تدوينة عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله".

هاني ابو ريدة

كما نعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وفاة نجم الزمالك السابق، وقال جهاز المنتخب:"بمزيد من الحزن والأسي ينعي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة".

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ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين ببطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .