شكرا لقرائتكم بكاء وصمت فى صدارة انتظار توديع جثمان عزمي مجاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد الشارع المواجه لأحد مستشفيات منطقة الدقى التى يتواجد بها جثمان الراحل عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، حالة من الحزن، حيث توافد عدد من نجوم الرياضة لتوديع جثمان الراحل وعلى رأسهم محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد إلى جانب نجوم الزمالك السابقين أحمد سليمان وخالد جلال وسيد متولي إضافة إلى أحمد زاهر المدير الإدارى للزمالك و عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وعدد من مسئولى المهمات بقلعة ميت عقبة الذى دخل أحدهما فى نوبة من البكاء فيما ساد الصمت أحيانا بعد الصدمة التى تلقاها أصدقاء الراحل بعد رحيله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بينما تلقى البعض عدد من المكالمات من نجوم الرياضة للاستفسار منهم عن موعد تشييع الجثمان.

وقررت أسرة الراحل عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، خروج جثمانه من المستشفى بالدقى على أن يتم دفنه بمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر عقب أداء صلاة الظهر ونعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، و مثل في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.