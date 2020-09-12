شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يزين قائمة 16 لاعباً سجلوا مع أهلى "فايلر" منذ بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك النادى الأهلى خط الهجوم الأقوى فى مسابقة الدورى العام بعدما أحرز لاعبو القلعة الحمراء 63 هدفاً بعد مرور 26 جولة بالموسم الجارى، كان آخرها ثلاثية الفريق الأحمر فى شباك الإسماعيلى خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة المحلية وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، حيث افتتح على معلول ظهير أيسر الأهلى التسجيل بهدف فى الدقيقة الثالثة من ركلة الجزاء، قبل أن يضيف أليو بادجى وأحمد الشيخ الهدفين الثانى والثالث، واستطاع 16 لاعباً أن يسجلوا بالموسم الجارى تحت القيادة الفنية لرينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء.

ويتصدر وليد سليمان قائمة هدافى النادى الأهلى فى الدورى برصيد 8 هداف، ويأتى مروان محسن فى المركز الثانى بخمسة أهداف، وهو نفس عدد أهداف حسين الشحات وجونيور أجاي، وعلى معلول ومحمد مجدى قفشة.

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ويأتى فى المركز الثالث كل من رمضان صبحى الذي رحل عن الفريق مؤخراً وعمرو السولية وأليو بادجى وأحمد الشيخ فى المركز الثالث برصيد 4 أهداف، فيما سجل كل من، محمود عبد المنعم كهربا وحمدى فتحى 3 أهداف لكل لاعب .

وأخيراً يأتى ياسر إبراهيم ومحمد هانى، وجيرالدو وأليو ديانج برصيد هدف لكل لاعب، فيما كان وليد أزارو قد سجل هدفين مع الأهلى قبل الرحيل إلى الاتفاق على سبيل الإعارة.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الدورى العام برصيد 71 نقطة، بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز الأهلى فى 23 مباراة وخسر واحدة وتعادل فى اثنتين، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 63 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف فقط، ويتبقى للأهلى ثلاث نقاط فقط لحصد اللقب رقم 42 والخامس على التوالى فى تاريخ القلعة الحمراء.