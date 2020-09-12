شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى مجاهد أسطورة كرة الطائرة فى الزمالك ومنتخب مصر.. تعرف على إنجازاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة قوية تلقتها أسرة الرياضة المصرية بعد خبر إعلان وفاة أحد رموز نادى الزمالك فى الكرة الطائرة عزمى مجاهد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا اللعين، ونستعرض فى التقرير التالى المحطات المضيئة فى حياة الراحل عزمى مجاهد الذى حرص نجوم الكرة المصرية على نعيه فور الإعلان عن رحيله، وسط حالة من الحزن.

عزمى مجاهد.. أسطورة الكرة الطائرة

عزمى مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، حيث لعب فى دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978، توج عزمى مجاهد كأحسن لاعب كرة طائرة فى أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب فى مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دورى وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، ومثل فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

عزمى مجاهد يتوج مسيرته بـ الأوسمة والبطولات

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

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عزمى مجاهد من عضوية مجلس الزمالك للعمل الإعلامى

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات وخلال العشر سنوات الماضية عمل كمسئول فى اتحاد كرة القدم ومقدم برامج على شاشات الفضائيات، وفى فترة السبعينات لمع اسم عزمى مجاهد يلمع كلاعب كرة طائرة استثنائى ليس فى مصر فقط بل وفى أفريقيا، حيث يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة على المستوى المحلي والأفريقي.

ماذا قال الراحل عزمى مجاهد عن إنجازاته؟

"فزت بكل شيء".. هكذا عبر عزمي مجاهد عن مسيرته الرياضية التي غلبت عليها حكايات السياسة والإعلام وكرة القدم، فأخفت ملامحها الرائعة عن أبناء الثلاث عقود الأخيرة.

ورحل عن عالمنا عزمى مجاهد، اليوم، السبت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا الذى تعرض للإصابة له بجانب زوجته نجمة الكرة الطائرة السابقة فى القلعة البيضاء وفاء إسماعيل والتى تعافت من الفيروس خلال الأيام الماضية ليرحل مجاهد عن عالمنا وسط حالة من الحزن.