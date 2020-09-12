شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل ينعى رحيل عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، عزمى مجاهد نجم القلعة البيضاء السابق، والذى رحل عن عالمنا قبل ساعات إثر إصابته بفيروس كورونا، ونشر أبو جبل صورة لعزمى مجاهد عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق عليها "البقاء لله"، وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين ببطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

ابو جبل وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب. واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .

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