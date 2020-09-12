شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل "عواد" إلى الباطن فى الموسم المقبل لـ 3 أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك إعارة محمد عواد، حارس الفريق، إلى الباطن السعودى فى الموسم المقبل لثلاثة أسباب، على رأسها أن العرض المالى غير مناسب حيث طلب النادى السعودى الحصول على خدمات اللاعب بصورة مجانية مع تحمل راتبه فقط فى الموسم الجديد، وهو ما رفضته إدارة الزمالك التى ترى أنه حال الموافقة على رحيل عواد سيكون بعرض مالى مناسب له وللنادى وليس على سبيل الإعارة المجانية.

فيما يأتى السبب الثانى فى رفض إدارة الزمالك لرحيل عواد أنه حال الاستقرار على إعارته سيتم مد تعاقده لمدة موسم إضافى مع تخفيض راتبه فى العقد الجديد وهو ما لم يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، خاصة أنه تم رفض الإعارة دون الدخول فى مفاوضات مع الحارس حول هذه المسألة، وأن الإعارة لن تفيد الزمالك من الناحية المالية، أما السبب الثالث فهو الرؤية الفنية حيث يفضل مسئولو إدارة النادى، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، إرجاء ملف الراحلين لفترة خاصة أن الموسم مازال ممتداً وقد يحدث به أى متغيرات قد تؤدى إلى حاجة إلى أى لاعب فى الموسم الحالى أو الجديد.

وأعلن محمد عواد رفض القلعة البيضاء إعارته إلى فريق الباطن السعودى، وكتب عواد عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "تم رفض الإعارة.. وأنا أؤكد أننى تحت أمر نادى الزمالك وأتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي..".

وكان محمد عواد قد أكد من قبل فى تصريحات لليوم السابع أن حلمه منذ الصغر كان اللعب لنادى الزمالك فهل عندما يصل إلى حلمه يتركه بكل سهولة؟ مقررا مواصلة الاجتهاد والالتزام بكل شيء داخل النادي بداية من موعد وصوله إلى المران وخوضه التدريبات بكل جدية حتى يعود للمشاركة مرة ثانية، واتخاذه طارق حامد نموذجا للسير على خطاه فهو مهما قيل عنه كل تركيزه فى الملعب فقط وهذا ما أفعله.

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وأضاف عواد أنه تلقى عرضا بالفعل من الباطن السعودي وقدمه إلى إدارة الزمالك لينتهى دوره عند هذه الخطوة، محترما إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور فهو يعامله مثل أحمد وأمير مرتضى، لذلك قام بالتوقيع معه مرتين لنادى الزمالك قبل انضمامه للفريق وقبلهم وقع مرتين لنادى الزمالك وهوا ما يؤكد أن رغبته من البداية هي الانضمام إلى نادي الزمالك الذى أنتمى له منذ الصغر وجمهور الزمالك يعتبره أحد أبناءه ويدعمه دائما وما يتردد إنني أقوم بالضغط على النادى في أي شيء ليس له أي أساس من الصحة حيث يتم معاملتي بكل احترافية وحصلت على جميع حقوقي منذ انضمامي للزمالك.

وأضاف أنه لو لديه أزمة سيتحدث مع إدارة النادي والجهاز الفني في اللعب وهذا يحدث ولكن في الحقيقة يؤكد أنها هذه ليست أزمة بالنسبة له فالوضع الحالي مر به من قبل عندما كان حارس رابع في الإسماعيلي خلف عصام الحضري ومحمد صبحي ومحمد فتحي وأصبح بالاجتهاد والصبر الحارس الأساسى وهذا ما أفعله حاليا اللعب رزق وأبو جبل قدم مستوى رائع وجنش كان متألقا بشدة قبل إصابته ومحمد صبحي حارس متميز لذلك كل ما علي هو الاجتهاد والالتزام فقط واللعب في النهاية رزق سأحصل عليه في التوقيت المناسب وطالما بتعامل في النادي معاملة كويسة وواخد كل حقوقي ليه يكون عندي أي أزمة؟!