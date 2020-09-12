شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعاقب اللاعبين باستمرار تجميد المستحقات بعد ثلاثية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبيه منذ الخسارة برباعية أمام المقاصة، فى الجولة الـ24 بالدورى لاسيما بعدما تلقى الدراويش هزيمة من الأهلى بثلاثية دون رد، فى الجولة الـ26 من منافسات البطولة، والتى تسببت فى غضب عارم بالشارع الإسماعيلاوى لاسيما بعد الأداء المتراخى للاعبين فى الشوط الثانى من اللقاء، ما تسبب فى تلك الهزيمة بثلاثية نظيفة والتى أدت إلى تواجد الفريق فى المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

من جهته طالب البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة، وهى المباراة الأولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس إدارة الإسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

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ويتابع البرازيلى هيرون ريكاردو عدداً من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

وكان مجلس الإسماعيلى قد رهن قرار التراجع عن تجميد مستحقات اللاعبين بتحسن النتائج فى الفترة المقبلة، وأبدى المجلس استياءه الشديد من أداء بعض اللاعبين فى المباريات الرسمية وسوء النتائج عقب الهزيمة أمام المقاصة برباعية مقابل هدف، فقرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مرة أخرى، مع التشديد على أن المجلس لن يتهاون مع أى لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، أكد أحمد العجوز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن الأهلي استحق الفوز في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف دون رد، وأشار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" الأهلي استحق الفوز وحقق الفوز بأقل مجهود والأهداف جاءت من أخطاء فردية"، وزاد :" ركلة الجزاء المبكرة التي حصل عليها الأهلي وسجلها علي معلول، والهدف الثالث للأهلي قتلا المباراة تماما"، وسجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بلقب الدوري رسميا.