شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك، والعضو السابق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عزمي مجاهد، متأثرا بفيروس كورونا. وأعلن لاعب الزمالك السابق، أمير مجاهد على حسابه الشخصي في "فيسبوك" وفاة والده، مشيرا إلى أن حالته الصحية تدهورت بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ أيام. ويذكر أن مجاهد كان قد صرح في وقت سابق نيته الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.