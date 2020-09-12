الامارات | وفاة نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحل أمس نجم الكرة العراقية ونادي القوة الجوية، الدولي السابق ناظم شاكر إلى الرفيق الأعلى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا كوفيدا 19، والتي اصيب بها قبل نحو ستة أسابيع، ليفارق الحياة بإحدى مستشفيات كردستان العراق. وسبق لناظم شاكر تمثيل اسود الرافدين في كأس العالم التي اقيمت في المكسيك 1986، وكما شارك في العديد من دورات كأس الخليج.

وكان من نجوم الكرة العربية قبل ان ينتقل لتدريب المنتخب العراقي في سنوات سابقة، لينظم بذلك لكوكبة من نجوم الرياضة العراقية الذين انتقلوا الى رحمة الله بسبب فيروس كورونا ومنهم لاعبي المنتخب الوطني احمد راضي وفالح عودة وعلي هادي، ورياضيين اخرين. ونعى الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد زميله السابق مع المنتخب بتغريدة كتب فيها "فقدنا هامة رياضية نفخر بها، تعازينا لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي".

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