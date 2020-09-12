شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة المصرية ينعون عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى عدد من نجوم الكرة المصرية الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أسطورة الكرة الطائرة في تاريخ النادي الأبيض ومنتخب مصر.

ونشر الإعلامي، قائد الأهلي السابق، أحمد شوبير، تغريدة على حسابه بـ«تويتر» قال فيها: «أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكتب عصام الحضري على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله العزيز الغالي الكابتن عزمي مجاهد ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبّر أهله».

من جانبه، نعى رئيس اتحاد الكرة السابق، هاني أبوريدة، الكابتن عزمي مجاهد، قائلًا عبر «تويتر»: «رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله».

وانضم إليهم المعلق محمد الكواليني، الذي نعى الفقيد عبر «تويتر» قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم مصر ونادى الزمالك، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرنا جميعًا على فراقه».

وكذلك كتب المحلل خالد بيومي: «في ذمة الله كابتن عزمي مجاهد أسكنه الله فسيح جناته ولكل أسرة الرياضة المصرية الصبر والسلوان.. رحمة الله عليك يا كابتن عزمي.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

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