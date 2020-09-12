شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الزمالك عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفى، صباح اليوم، السبت، الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إثر مروره بوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونعى اتحاد الكرة عزمي مجاهد، في بيان، نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك» قال فيه: «ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة السيد عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان، ومديري الإدارات، والعاملين بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الكابتن/ عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كان عزمي مجاهد أحد أساطير الكرة الطائرة في نادي الزماك ومنتخب مصر وقارة أفريقيا، إذ توج مع النادي الأبيض والفراعنة بالعديد من البطولات، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974.