شكرا لقرائتكم وفاة عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي صباح اليوم السبت عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام الساق باتحاد الكرة بعد صراع مع المرض. وأعلن أمير عزمي نجم الزمالك السابق ومدرب نادي مصر الحالي وفاة والده عبر حسابه على فيس بوك. وتتقدم أسرة "الخليج 365" بخالص العزاء في لأسرة الراحل عزمي مجاهد ولأمير عزمي وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق باتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.