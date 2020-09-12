شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل ينعى رحيل عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عزمى مجاهد نجم القلعة البيضاء السابق، والذى ودع عالمنا قبل ساعات على أثر إصابته بفيروس كورونا، ونشر أبو جبل صورة لعزمى مجاهد عبر حسابه الشخصى على انستجرام وعلق عليها "البقاء لله"، وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.



عزمي مجاهد

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

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واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .

فى سياق آخر، يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لقيادة خط وسط الفريق فى مواجهة الإنتاج الحربى، التي ستقام في الثامنة من مساء، غدا، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى المباراة التى يسعى فيها الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات بعد فقدان نقطتين بالتعادل بالأمس مع سموحة.

وتعادل الزمالك مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان أمس، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.