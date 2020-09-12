شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفضل المدرب الوطنى لخلافة أنتى تشاتشيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفضل إدارة نادى بيراميدز الاستعانة بمدير فنى وطنى ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، الذى أصبح على حافة هاوية الرحيل عن قيادة الفريق السماوى، خاصة بعدما تعرض بيراميدز للخسارة أمام الزمالك ثم من الجونة ثم المصرى البورسعيدى، ليبتعد عن صراع المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى، والذى كان سيضمن للفريق السماوى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

وترغب إدارة الفريق السماوى فى التعاقد مع مدير فنى وطنى، ويعد إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة الحالى، على رأس قائمة المطلوبين لتدريب بيراميدز فى المرحلة المقبلة، وفى حالة تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال سيكون الخيار الثانى مدير فنى أجنى، حيث فتحت الإدارة حاليًا خط مفاوضات مع أكثر من مدرب لضمان وجود البديل الكفء حال اتخاذ قرار رحيل تشاتشيتش بشكل رسمى.

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وجاء الهولنديان مارك فوتا ومارتن يول، ضمن المرشحان لتولى أحدهما تدريب الفريق السماوى، كما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى دخول إدارة بيراميدز فى مفاوضات مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للأهلى، من أجل تولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان بكرى سليم، المدير التنفيذى للمقاصة، تحدث عن المفاوضات الجارية بين نادى بيراميدز وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى، قائلاً: "المدرب يعتبر أيقونة للفريق خلال الفترة الحالية ومنذ أن تولى فى السابق نتيجة الإنجازات التى تحققت فى عهده فى السابق".

وأضاف المدير التنفيذى للمقاصة، "لن نقف أمام مستقبل إيهاب جلال إذا كانت لديه فرصة جيدة تساهم فى زيادة استفادة الكرة المصرية منه بالرغم من تمسكنا به لآخر لحظة".