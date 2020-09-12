شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستفسر من أمير توفيق عن ملف صفقات الأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى ملف الصفقات المُرشحة للتعاقد مع النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفتح الخطيب مع توفيق تطورات التفاوض مع أكثر من لاعب محلى تم ترشيحهم للأهلى مؤخراً، لاسيما بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موافقته على التعاقد مع هذه الصفقات.

ويتطلع مدير تعاقدات الأهلى لإتمام التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما أوشك الموسم المحلى على الانتهاء، حيث بات الأهلى على بُعد 3 نقاط فقط للتتويج بالبطولة بشكل رسمى بعد الفوز على الاسماعيلى أمس، الجمعة، بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ26 للدوري.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق ليُصبح 11 مليون جنيه سنوياً، حيث سيتم تعديل العقد خلال الفترة القليلة المقبلة مع تمديده من أجل تحصين اللاعب وعدم رحيله فى ظل سياسة إدارة النادى الحالية بالحفاظ على قوام الفريق الاساسى ورفع قيمة عقود بعض اللاعبين المُخلصين بما يتناسب مع حجم عطاؤهم وإنتاجهم مع الفريق ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد.

ويُفاضل مسئولو الاهلى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد وهو ما سيتم حسمه فى ضوء الإجتماعات المقبلة بين الخطيب ولجنة التخطيط مع المدير الفنى للفريق للوقوف على أفضل الحلول بالنسبة للفريق لاسيما وأن النية كانت تتجه للإستغناء عن وليد أزارو فى البداية قبل أن يفكر مسئولو النادى فى إعادة المهاجم المغربى وعدم ضم أجنبى أخر قبل أن يظهر فى الصورة مقترح جديد بعودة أزارو وبيع أجاى وجيرالدو من أجل ضم لاعب أجنبى صاحب قدرات فنية عالية وهو ما سيتم حسمه قريباً.