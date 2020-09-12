شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير ينعى عزمى مجاهد ويقدم العزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، الكابتن عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أتقدم بخالص العزاء فى وفاة الكابتن عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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وتوفى منذ قليل عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

عزمى مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، ولعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

توج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كل البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامى باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.