شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام حسن هداف سموحة..مهاجم بروح +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد حسام حسن مهاجم سموحة، إلى التألق من جديد بعد استئناف مسابقة الدورى العام، ليحرز ثنائية فى شباك الزمالك ويقود ريمونتادا سموحة فى التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما أمام القلعة البيضاء بعد التأخر بنتيجة 3/1، وهو ما أعاد المهاجم الشاب إلى الصورة من جديد، بعدما دخل فى الحسابات الفنية للقطبين خلال بعض الفترات التى شهدت تألقه مع الفريق السكندرى، حتى أنه فرض نفسه على الاختيارات الفنية للمنتخب الأول، الذى يعانى من أزمة ضعف القدرات الفنية للمهاجمين خلال السنوات الأخيرة.

صاحب الـ 27 عاماً شارك فى 157 مباراة بالدورى المصرى استطاع أن يسجل خلالهم 36 هدفاً وصنع 9 آخرين، فيما شارك خلال 19 مباراة بكأس مصر سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين، وبلغ إجمالى أهدافه فى جميع المسابقات 41 هدفاً.

وأعرب حسام حسن مهاجم سموحة عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه أمام الزمالك خاصة وأننا كنا نلعب أمام فريق كبير مثل الفريق الأبيض ، وقال: المباراة كانت سجال وزملائي ساعدوني داخل الملعب واحمد الله اننا استطعنا تحقيق التعادل والخروج بنقطة.

شدد مهاجم سموحة ، على أن أحمد سامى نجح في التعامل مع نفسيا بشكل جيد والفترة الماضية لم يكن هناك توفيق ولكن اني اقدر أرجع واسجل في شباك الزمالك ده هيديني ثقة كبيرة في المباريات القادمة.

مباراة الزمالك وسموحة انتهت بالتعادل الايجابي 3/3 ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا. أحرز أهداف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة، وحسام حسن مهاجم سموحة في مرماه في الدقيقة 42، ومصطفي محمد في الدقيقة 66، بينما جاء هدفي سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة 37 و الدقيقة 92، واحمد حسن مكى في الدقيقة 86 من عمر المباراة

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