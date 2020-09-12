شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع عقد عمرو السولية إلى 11 مليون جنيه سنوياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق ليُصبح 11 مليون جنيه سنوياً، حيث سيتم تعديل العقد خلال الفترة القليلة المقبلة مع تمديده من أجل تحصين اللاعب وعدم رحيله في ظل سياسة إدارة النادي الحالية بالحفاظ على قوام الفريق الاساسي ورفع قيمة عقود بعض اللاعبين المُخلصين بما يتناسب مع حجم عطاؤهم وإنتاجهم مع الفريق ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد.
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