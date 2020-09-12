وفاة عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي مصر، وفاة والده عزمي مجاهد، لاعب كرة الطائرة الأسبق في نادي الزمالك وعضو مجلس اتحاد الكرة ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة الأسبق بعد صراع طويل مع المرض.

ودوّن أمير عزمي مجاهد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم السبت:"أبويا في ذمة الله".

وكان اتحاد الكرة قد دوّن عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل مساء أمس الجمعة:"خالص الدعوات بالشفاء كابتن عزمي مجاهد".

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون".