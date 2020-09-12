3 أندية جاهزة لخوض تحدي البقاء في "بريميرليج" صعودها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

شهدت السنوات الأخيرة تلاشي الاتجاه الذي يفيد بأن الأندية الثلاثة التي تصعد للدوري الإنجليزي الممتاز تهبط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة) في الموسم التالي.

وضمنت أندية مثل برايتون، بيرنلي، وولفرهامبتون، ومؤخرا شيفيلد البقاء لعام آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صعودها إليه.

كما أن فريق ليستر سيتي توج بشكل مفاجئ بلقب بطولة الدوري الممتاز في 2016 بعد عام واحد من صعوده من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز، والآن هناك ثلاثة فرق إضافية تسعى لترك بصمتها في الدوري.

وتوج فريق ليدز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى في العام الماضي، لينهي 17 عاما من الغياب عن أغلى دوري كرة قدم في العالم.

وتبعه فريق ويست بروميتش، بعدما أنهى الدوري في المركز الثاني، بينما استحق فولهام فرصة أخرى في الدوري الممتاز بعد خوض مباريات الملحق.

وكان فريق فولهام، الذي يدربه سكوت باركر، أحدث الفرق التي هبطت من الدوري الممتاز، من الثلاثة التي صعدت، وذلك في موسم 2018 / 2019، ولكنه قال أن فريقه جاهز لتحدي البقاء مرة أخرى.

وقال باركر قبل أن يفتتح فريقه مباريات موسم 2020 / 2021 أمام أرسنال غدا السبت :" هذه هي المعركة التي نواجهها. تحدي نحتاج الاستمتاع به".

وأضاف :"لقد انتقلنا من مرحلة أنه يتوقع منا الفوز بأغلبية الجولات ومحاولة الصعود، والآن ندخل لقسم حيث نعلم أن الأمور ستكون أكثر صعوبة".

ويعلم باركر أن الكثير من الفرق الست الكبرى بالدوري أقوى من فولهام ولهذا السبب يعلم لماذا لا يوجد الكثير من الدعم للفريق القادم من غرب لندن في البقاء.

وأضاف :"لم نكن أبدا غير مرشحين (في الموسم الماضي من دوري البطولة) كان الضغط دائما بسبب أننا المرشحون".

وأردف :"من الواضح أننا سنواجه فرق ولاعبين أفضل منا فنيا. سيتعين علينا أن نعادلهم من حيث الرغبة وأن نكون موحدين. هذا العام يرانا الناس أننا المرشحين الأبرز للهبوط".

وقال الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، إن فرص فريقه يصعب جدا التنبؤ بها.

وكان ليدز منفردا بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى وحقق اللقب وهو يبعد عن أقرب ملاحقيه بفارق عشر نقاط، ولكن بيلسا شدد على أهمية إلتزام لاعبيه.

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وقال بيلسا :"من الصعب استيعاب كيف سيتأقلمون مع الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف :" قمنا بالاستعدادا لهذا، ولكن يجب أن نظهر هذا في الملعب".

ولم يكن بإمكان ليدز أن يطلب مواجهة أصعب من مواجه ليفربول، حامل اللقب، في مباراته الافتتاحية، على ملعب أنفيلد، والذي لم يخسر فيه رجال يورجن كلوب، المدير الفني، في آخر ثلاثة أعوام.

وأثنى بيلسا على ليفربول قائلا :" إنه أحد أفضل الفرق في العالم. لديهم نظام محدد بالإضافة للاعبين جيدين للغاية".

ويأمل بيلسا أن يعزز رودريجو من فرص ليدز في البقاء.

وتعاقد ليدز مع رودريجو من فريق بلنسية مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وعلق بيلسا على رودريجو قائلا :"إنه لاعب معروف للغاية، ولديه سجل حافل".

وأضاف :"كما أنه لاعب أساسي لبلد أوروبي مهم. هذا يُعرفه كلاعب".

وعزز فريق ويست بروميتش من نفسه بإضافة المدافع سيدريك كيبري، وتبديل أوليفر بوركي مع المهاجم كالوم روبينوسن مع شيفيليد يونايتد، والتعاقد مع جرادي ديانجانا من ويستهام مقابل 5ر18 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل يوست بروميتش في البقاء بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2017، ويستهل الفريق مبارياته بمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد.

وقال سلافن بيليتش مدرب ويست بروميتش إن فريقه سيحتاج أيضا إلى التأقلم، ولكنه يعلم تماما ما يريده من لاعبيه.

وقال المدرب الكرواتي البالغ من العمر 51 عاما، الذي درب ويستهام من قبل :"يجب أن تبذل الكثير من الجهد والتضحية لتحصل على فرصة-لهذا يطلق عليه الدوري الممتاز".

وأضاف :"لا يجب أن نغير طريقة لعبنا تماما. إذا سألتني عن المدى القصير- طموحك هو البقاء. التفاني والقتال الالتزام والرغبة هي كلمات نادينا".