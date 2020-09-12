"صلاح يقود الهجوم".. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع في انطلاقة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره ليدز يونايتد الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد في انطلاقة منافسات بريميرليج.

ويعود ليفربول للدفاع عن لقب بريميرليج الذي حصده خلال الموسم الماضي بعد غياب 30 عاماً أمام فريق ليدز الذي فاز ببطولة تشامبيونشيب وصعد للدوري الإنجليزي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا.

واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق في الجولة الأولى من بريميرليج.

ويقود النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، هجوم الفريق بجانب الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

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ويتكون تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ليدز يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.