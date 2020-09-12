بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول ضمن انطلاقة الدوري الإنجليزي ومباراة وحيدة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365) يشهد اليوم السبت، انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والدوري الإسباني "الليجا". ويدافع نادي ليفربول عن لقب البريميرليج، في السادسة والنصف مساءً، أمام فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي. كما تُفتتح مواجهات بطولة الدوري الإسباني بلقاء إيبار وسيلتا فيجو في الرابعة مساءً. وتُختتم منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة دوري we المصري، بمواجهة إنبي ووادي دجلة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة: دوري we المصري - إنبي ووادي دجلة: السادسة مساءً على قناة Ontime Sports 1. الدوري الإنجليزي - فولهام وأرسنال: الواحدة والنصف ظهراً على قناة beIN Sports 2. - كريستال بالاس وساوثهامبتون: الرابعة عصراً على قناة beIN Sports 2. Advertisements - ليفربول وليدز يونايتد: السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 2. - وست هام يونايتد ونيوكاسل: الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2. الدوري الإسباني - إيبار وسيلتا فيجو: الساعة الرابعة عصراً على قناة beIN Sports 3. - غرناطة وأتلتيك بلباو: الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 3. - قادش وأوساسونا: الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 3. الدوري الفرنسي - مونبيليه ونيس: الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN Sports 6. - سانت اتيان وستراسبورج: الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 6. مباراة ودية أستون فيلا ومانشستر يونايتد: الساعة الثالثة عصراً.

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