عاجل.. وفاة عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة

توفى منذ قليل الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة بعد إصابته بفيروس كورونا. كانت الساعات الماضية شهدت تأخرًا ملحوظًا في حالة "مجاهد" مما أدى إلى وفاته صباح اليوم السبت. اليوم السبت. تتقدم الوفد بخالص العزاء لأسرة عزمي مجاهد وتتمنى من الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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