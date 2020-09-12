كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة التواصل مع ناديي الأهلي والزمالك من أجل موافقتهم على تأجيل لقائي الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الرجاء والوداد طلبا تأجيل نصفنهائي دوري أبطال إفريقيا وهو من حقهما وهو أمر عادل لهما في ظل الظروف الصحية".
وتابع: "تأجيل اللقاء أراه أنه أمر عادل تماما، ويجب تقبل الأمر خاصة أنه قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في المغرب: الوداد والرجاء لم يطلبا تأجيل مباريات إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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