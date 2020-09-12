محمود بسيوني حكمًا لمباراة إنبي ووادي دجلة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، طاقم حكام مباراة وادي دجلة وانبي اليوم السبت في الجولة ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز. السبت في الجولة ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز. وقررت اللجنة تعيين محمود بسيوني حكم ساحة يعاونه مصطفى حسين ومحمد شاهين مساعدين، طارق ابراهيم حكم رابع، أمين عمر حكم فيديو وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.

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