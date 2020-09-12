محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، مباراة ليفربول وليدز يونايتد في افتتاح أولى مباريات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت. تذاع مباراة ليفربول وليدز يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي. ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي.. حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون. Advertisements خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، كيتا. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني. ويدخل ليفربول المباراة تحت قيادة الإلماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز في ولى مبارياته لتحفيز لتحفيز لاعبية الفترة القادمة. جدير بالذكر توج فريق ليفربول بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بمشاركة المصري محمد صلاح.

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