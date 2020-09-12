موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديره مساء اليوم السبت، مباراة ليفربول وليدز يونايتدفي افتتاح أولى مباريات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد
تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت ،
بينما تكون مباراة وليدز يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
فيما تكون مباراة ليفربول وليدز يونايتد
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد
تذاع مباراة ليفربول وليدز يونايتدبشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي .
ويدخل ليفربول المباراة تحت قيادة الإلماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز في ولى مبارياته لتحفيز لتحفيز لاعبية الفترة القادمة .
جدير بالذكر توج فريق ليفربول بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بمشاركة المصري محمد صلاح .
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