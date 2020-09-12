بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام اليوم بالدوري

يتواجه فريقي أرسنال وفولهام اليوم، في أحد مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، يدخل لاعبي نادي أرسنال اللقاء الأول من الدوري الإنجليزي بمعنويات مرتفعة بعد تتويجهم بلقب الدرع الخيرية علي حساب نادي ليفربول ، وفي أول لقاءات الدوري يبحث عن الثلاث نقاط ليبدأ الإفتتاحية من الموسم الجديد ، حيث خرج من الموسم الماضي محتلاً المركز الثامن ، ويحاول أن يدخل هذا الموسم بكل قوة ليكون له دوراً وسط الأندية الكبار علي عرش الدوري ، ويحجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة.

مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام اليوم.

بينما نادي فولهام سيبدأ اول لقاءاته أمام أرسنال ويبحث

عن الفوز ليثبت وجوده أمام الأندية الكبار في البريميرليج ، وستكون تلك المباراة في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب كرافين كوتاج.

مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام

طرفي اللقاء : أرسنال وفولهام.

مناسبة اللقاء : الدوري الإنجليزي.

التوقيت : 1:30 بتوقيت القاهرة.

القناة : بي إن سبورت 2.

المعلق : يوسف سيف.

بث مباشر مباراة أرسنال وفولهام

جميع عشاق موقع الوفد سننقل لكم البث المباشر رابط مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام عبر جول العرب في لقاء اليوم السبت 12 من شهر سبتمبر 2020، في مواجهة من

المتوقع أن تبدأ الساعة الثانية والنصف 2:30 بتوقيت مكة المكرمة ، والواحدة والنصف 1:30 بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق يوسف سيف علي الصوتية الأولي وعلي الصوتية الثانية.

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تفايل نادي أرسنال وفولهام في العديد من المواجهات التاريخية فيما بينهم، حيث تقابلاً في 57 لقاء سابق، وقد نجح الجانرز في الإنتصار في 39 مواجهة، بينما تمكن نادي فولهام بالفوز في ثمان مواجهات، وكان التعادل في عشر مواجهات ، وقد إنتهي اللقاء الأخير فيما بينهم 2019 في الدوري بفوز الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدف.