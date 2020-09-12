مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام الدوري الإنجليزي بث مباشر .. يلا شوت حصري

مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام الدوري الإنجليزي بث مباشر يلتقي فريق فولهام نظيره آرسنال، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021، ظهر يوم السبت، الموافق 12 سبتمبر، علي ملعب «كرافين كوتاج».

يستهل آرسنال مشواره في البريميرليج أمام نادي فولهام، وتدخل كتيبة الجانرز الموسم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب كأس الدرع الخيرية في افتتاحية الموسم أمام ليفربول بطل الدوري الموسم الماضي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسير آرسنال بخطي ثابتة تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يقدم أداءً متميزًا منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، وأصبح الجانرز ندا قويا للفرق الكبرى ويسعي الاسباني لمواصلة هذه النتائج وحصد الثلاث نقاط من فولهام لوضع الفريق علي طريق الانتصارات منذ انطلاق الموسم.

مباراة أرسنال وفولهام الدوري الانجليزي

أنهت كتيبة الجانرز الموسم الماضي بالدوري في المركز الثامن برصيد 56 نقطة وتأهل إلى الدوري الأوروبي، بعدما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق الفوز علي غريمة اللندني تشيلسي في النهائي وانتهت المباراة بهدفين لهدف.

علي الجانب الآخر، يصطدم فولهام بأرسنال في أول لقاء له في الموسم الجديد بعدما صعد إلي الدوري الإنجليزي بعدما أنهى دوري البطولة الإنجليزية في المركز الرابع برصيد 81 نقطة.

ويدخل سكوت باركر مدرب نادي فولهام اللقاء بكل قوة لحصد الثلاث نقاط من الجانرز لتكون انطلاقه قوية للفريق هذا الموسم.

وصرح باركر قبل لقاء الجانرز أن هدفه هو البقاء في

الدوري هذا الموسم وقال: «هدفنا البقاء في الدوري. هذه هي المعركة التي سنواجهها».

وفي ما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة فولهام وأرسنال في الجولة الأولى في «الدوري الإنجليزي الممتاز»:

موعد مباراة فولهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق مباراة فولهام وآرسنال في الجولة الأولى في الانجليزي الممتاز في تمام الساعة 13:30

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مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام الدوري الإنجليزي بث مباشر

بتوقيت القاهرة، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت جرينتش.

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القناة الناقلة فولهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاع مباراة فولهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة بي إن سبورتس 1HD.

ملعب مباراة فولهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ملعب « كرافين كوتاج» فولهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.