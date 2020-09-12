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رياضة | نجم الأرجنتين السابق يوجه رسالة قوية لـ"ميسي"

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كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأرجنتين السابق يوجه رسالة قوية لـ"" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مهاجم منتخب الأرجنتين السابق رسالة قوية إلى مواطنه ليونيل ميسي قائد الإسباني.

وقال المهاجم الأرجنتيني السابق، المدرب الحالي لنادي ديفنسا إي خوستيثيا، هرنان كريسبو، إن زميله السابق بمنتخب "التانجو" ليونيل ميسي، ينبغي أن يكون له وكيل أعمال محترف وليس والده.

وأضاف كريسبو الذي زامل ميسي في مونديال 2006 بألمانيا: "مع احترامي لخورخي ميسي، الذي يعد وكيل أعماله، فهو لا يكف عن كونه والده أيضاً، في هذه الأمور يحتاج لوكيل أعمال مهني إلى جانبه، ربما لم يتعاملوا بمهنية بقدر لاعب بحجم ميسي".

وتابع: "وكيل الأعمال المحترف لن يفكر بشعور عائلي، فالأسرة تختلف عن المهنية".

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