رياضة | باريس سان جيرمان يضم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يضم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب بيان النادي الباريسي، فإن الظهير الإيطالي أليساندرو فلورينزي البالغ 29 عاما والقادم من روما انضم على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2021 مع خيار الشراء، وسيرتدي النجم الإيطالي الرقم 24 مع فريقه الجديد.

وقال فلورنزي بعد توقيع عقده الجديد: "أنا فخور وسعيد بأن أصبح لاعبا في باريس سان جيرمان. إنه أحد الأندية الكبرى في أوروبا اليوم. سأكون حريصا على تقديم أفضل ما لدي للنادي وأنصاره. أمامنا تحديات استثنائية هذا الموسم. سيكون من دواعي السرور والشرف أن أرفع هذه التحديات مع زملائي الجدد، الذين يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم".