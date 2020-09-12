شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نظيره ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا إلى المسابقة، في انطلاقة مشوارهما بالموسم الجديد 2020-2021 من البريميرليج، الليلة على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن ينطلق اللقاء في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2»، بتعليق على محمد على.

ووينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم بمباراة فولهام وأرسنال في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب كرافين كوتاج، ويذاع اللقاء على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2»، بتعليق يوسف سيف.

كما يشهد اليوم أيضًا مباراة كريستال بالاس وساوثهامبتون في تمام الرابعة عصرًا على ملعب سيلهرست بارك، التي ستذاع على قناة «بي إن سبورتس 2» بتعليق أحمد عبده، فيما يختتم اليوم الأول من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تمام التاسعة مساء على ستاد لندن الأولمبي، وتذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق عامر الخوذيري.