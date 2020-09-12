كورونا يفجع الكرة العراقية ويغيب النجم الدولي السابق ناظم شاكر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







بغداد: توفي الجمعة ناظم شاكر نجم المنتخب العراقي لكرة القدم السابق واحد رموزه في كأس العالم في المكسيك عام 1986، عن 62 عاما متاثرا بمضاعفات جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد زميله السابق مع المنتخب بتغريدة كتب فيها "فقدنا هامة رياضية نفخر بها، تعازينا لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي".

وذكر مصدر مقرب من المدافع الدولي السابق أن شاكر فارق الحياة مساء بعد دخوله في غيبوبة منذ الخميس بسبب مضاعفات "كوفيد-19".

وتم نقل شاكر منذ اكثر من اسبوعين الى احدى مستشفيات اربيل للعلاج نتيجة تدهور حالته الصحية.

ويعد شاكر أحد أعمدة "أسود الرافدين" في حقبة الثمانينيات واحد رموز كرة القدم في المنطقة خصوصا على مستوى بطولات كأس الخليج.

وغرد نجل الراحل في ساعة متاخرة من ليل الخميس على تويتر "والدي ينازع الموت".

وكانت الاوساط الكروية في العراق فقدت في يونيو الماضي نجم الكرة العراقية السابق احمد راضي لاصابته أيضا بفيروس كورونا.

Advertisements

ولد صخرة المنتخب العراقي مثلما يعرف بين مشجعيه عام 1958 في منطقة الدورة في العاصمة بغداد.

وبعد بداية في الأندية الشعبية، أصبح عام 1976 ابرز لاعبي نادي القوة الجوية الذي كان يعرف وقتها بنادي الطيران وهو اعرق الفرق في البلاد.

وفي عام 1979 استدعي لصفوف المنتخب ليصبح احد اشهر مدافعيه.

واعتزل شاكر اللعب واتجه الى عالم التدريب حيث قاد فرقا عدة منها الكرخ واربيل والقوة الجوية ودهوك، كما عيّن عام 2010 مدربا للمنتخب العراقي وامضى معه عاما واحدا.

وقررت إدارة نادي القوة الجوية حجب الرقم 4 تخليدا وتكريما لشاكر.

وذكرت إدارة النادي على موقعها الرسمي "تخليدًا وتكريما لمسيرة الراحل ناظم شاكر تقرر حجب الرقم 4 نهائيًا".

وكان شاكر يتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة لدى عشاق الفريق وانصاره الذين يطلقون عليه لقب "الغزال الأسمر" و"ابو غزالة" نظرا لسرعته الفائقة.