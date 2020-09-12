قصة هدف.. صاروخ زيدان يخترق شباك الكاميرون فى كان 2008

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، فى تسجيل هدف صاروخى يعتبر من أجمل أهداف الفراعنة فى بطولة أفريقيا 2008 ، حيث كان الهدف الثالث للمنتخب فى مرمى المنتخب الكاميرونى، فى أولى مواجهات بطولة الأمم الأفريقية غانا 2008 التى توج بها منتخب مصر، حيث انتهى اللقاء لصالح مصر بنتيحة 4 / 2 بهدفين لحسنى عبد ربه ومثلهما لمحمد زيدان، الذى احتفل بحذائه بعد إحراز الهدف الثانى فى اللقاء.

وشهدت هذه البطولة تألقاً ملحوظاً للمنتخب المصرى الذى احتفظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى قبل أن يحصد أيضاً لقب أنجولا 2010.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

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واصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.