شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يدخل حسابات المنتخب الأول قبل معسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري في معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين امام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الي كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون .

جاء ترشيح طاهر طاهر للانضمام للمنتخب الأول بعد المستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب مع نادي المقاولون العرب عقب عودته من الإصابة وإحرازه هدفين في اخر مباراتين لفريقه وصناعته لاكثر من فرصة فضلا عن أداءه وأيضا اجادته للعب في أكثر من مركز مثل الجناح الأيسر.

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كما استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي عدم ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل في نوفمبر المقبل بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة وتحديدا من يونيو بعد توقيعه لنادي بيراميدز ومن قبلها رفض ناديه الانجليزي هيدرسغيلد لعبه مع الأهلي.

كان رمضان صبحي من العناصر الاساسية التي سيعتمد عليها حسام البدري في الفترة المقبلة عقب تالق اللاعب مع الاهلي ومن قبله مع منتخب مصر الاولمبي وكان أحد الأسباب الرئيسية في فوز منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بقيادة شوقي غريب وحصوله علي جائزة افضل لاعب في افريقيا.

من ناحية اخري منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السنغال حق تنظيم بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية فى 2021 ، على حساب مصر ، بعد تقدم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بطلب إلى كاف بتنظيم البطولة ، وذلك بعد موافقة اعضاء المكتب التنفيذى للكاف فى اجتماعه الذى عقد اليوم على منح السنغال تنظيم البطولة.