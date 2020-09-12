شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يعود لقيادة وسط الزمالك أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لقيادة خط وسط الفريق فى مواجهة الإنتاج الحربى، التي ستقام في الثامنة من مساء، غدا، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى المباراة التى يسعى فيها الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات بعد فقدان نقطتين بالتعادل بالأمس مع سموحة.

وتعادل الزمالك مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان أمس، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.

وبهذا التعادل استمر الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة علما إنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم لعدم حضور لقاء قمة الدورى فى الدور الأول أمام الأهلى، ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

وتغيب فرجانى ساسى عن التواجد فى تشكيلة الزمالك أمام سموحة، نظرا لإيقافه بعد الحصول على الإنذار الثالث فى لقاء طلائع الجيش، بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، إلى جانب حصوله على راحة بعد ذلك من الجهاز الفنى نظرا للإصابة التى لحقت به فى الظهر لتجهيزه لمواجهة الإنتاج.