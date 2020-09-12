شكرا لقرائتكم خبر عن الصليبي يضرب أندية الايجيبشن ليج بـ 6 إصابات فى شهر واحد بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد إصابة الرباط الصليبي من أسوأ الإصابات التى يتعرض لها لاعب الكرة عبر مسيرته، نظراً لأنها تحتاج وقتاً طويلاً للشفاء، وكذلك قد تؤثر على المستوى الفنى للاعب بعد عودته منها، وشهدت الفترة الماضية بعد العودة من توقف النشاط الرياضى التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا تعرض أربعة لاعبين دفعة واحدة من أندية المقاولون وسموحة والاتحاد والأهلي مؤخراً للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

إسلام أبو سليمة لاعب المصرى، كان أحدث الضحايا في قائمة الإصابة اللعينة، التي باتت تهدد الايجيبشن ليج بغياب المتعة والإثارة، خاصة أن بعض هذه الاصابات تعرض لها اللاعبون في كرات مشتركة أو غير مشتركة، بسبب سوء التوفيق في حركة اللاعب نتيجة نقص الإعداد والتأهيل البدني، بسبب قصر فترة الإعداد بعد العودة من التوقف، وهو ما إدى لظهور هذا العدد من الاصابات خلال فترة أسبوعين فقط من استئناف النشاط الكروي.

إسلام جمال لاعب سموحة

تعرض إسلام جمال، لاعب فريق سموحة، للإصابة بقطع كلى فى الرباط الصليبى، خلال اللقاء الودى أمام الزمالك استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري، وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف، وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.

إبراهيم عادل لاعب المقاولون

تعرض إبراهيم عادل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته فى المباراة فريقه الودية أمام وادى دجلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري، والتى انتهت بالتعادل السلبى، وخضع اللاعب للعملية الجراحية في مصر.

محمد أنور لاعب الاتحاد

أثبتت الأشعة التى أجرها مدافع الاتحاد السكندرى محمد أنور إصابته بالرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأجرى مدافع زعيم الثغر أشعة أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي وسيقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء جراحة للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لدى أحد الأطباء المُتخصصين ليتأكد غياب اللاعب عن الفريق فترة لن تقل عن ستة أشهر.

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محمود متولي

خضع محمود متولي مدافع النادي الأهلي لجراحة في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد خروجه باكياً في مباراة الأهلي وأسوان بالجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة، ليتأكد غياب متولي لنهاية الموسم.

الحسينى سمير لاعب أسوان

كشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الحسينى سمير ظهير أيسر الفريق سيخضع لجراحة الصليبى الأحد المقبل، وذلك بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها صاحب الـ27 عاماً مؤخراً إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى خلال مباراة فريقه مع سموحة بالجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما، حيث شهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية المثيرة كان أبرزها تعرض ثنائى أسوان محمد عبد المجيد وسولمون منساه للطرد ليغيبا عن المباراة المقبلة أمام الانتاج الحربى.